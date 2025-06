Edi Gathegi dal flop Marvel a Mister Terrific in Superman | la ‘redenzione’ nel DCU

Dalla delusione del flop Marvel alla rinascita nel DCU di James Gunn, Edi Gathegi trasforma l’amarezza in vittoria. L’attore, che ha scherzato sulla sua breve esperienza in X-Men: First Class, vede il ruolo di Mister Terrific come la sua vera rivincita nel mondo dei supereroi, dimostrando che anche le sfide più dure possono aprire le porte a nuove opportunità e successi sorprendenti.

L'attore Edi Gathegi scherza sulla sua breve esperienza in X-Men: First Class, definendo il ruolo di Mister Terrific nel DCU di James Gunn come la sua grande "rivincita". 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Edi Gathegi dal flop Marvel a Mister Terrific in Superman: la ‘redenzione’ nel DCU

In questa notizia si parla di: Gathegi Mister Terrific Flop

Superman: primo sguardo al Mister Terrific di Edi Gathegi - Nuove foto dal set di Superman ci regalano un primo sguardo a David Corenswet nei panni dell'Uomo del Domani del DCU e al Mister Terrific di Edi Gathegi. NOTIZIA di MICAELA EMANUELA CAMAROTO ... Come scrive movieplayer.it

The New Superman Movie Made a Perfect Choice With Mr. Terrific - It’s almost like Mister Terrific is welcoming Superman into the movie’s troubled world. First look at Edi Gathegi’s MISTER TERRIFIC on the set of ‘SUPERMAN’ Gathegi plays Michael Holt ... Riporta denofgeek.com

SUPERMAN: Mister Terrific Actor Edi Gathegi Has A Physique To Make The Man Of Steel Jealous In New BTS Photo - X-Men: First Class star Edi Gathegi has already made headlines for his impressive physical transformation in DC Studios' SUPERMAN, and another shot of the Mister Terrific actor is receiving a lot ... Da comicbookmovie.com

Edi Gathegi is JACKED for Superman Legacy