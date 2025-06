Ed Sheeran pubblica il nuovo brano Sapphire a Roma l’unico live in Italia del 2025

Sapphire è una luminosa celebrazione dell’amore che accende il cuore di tutti, e ora si prepara a conquistare Roma con il suo unico live italiano del 2025. Un appuntamento imperdibile per i fan di Ed Sheeran, pronto a regalare emozioni indimenticabili in questa esclusiva occasione. Non perdere l’opportunità di vivere questa magia: il palco di Roma sarà il palcoscenico di un’emozione senza confini.

Ed Sheeran ha pubblicato Sapphire, una luminosa celebrazione dell’amore che accompagna il tour che toccherà l’Italia con una data a Roma settimana prossima. Ed Sheeran pubblica stanotte Sapphire, un inno abbagliante alla connessione e alla gioia sfrenata. Irradiando una vibrante energia pop e ricche influenze interculturali, il brano è destinato a lasciare il segno nell’estate del 2025. Sapphire è una luminosa celebrazione dell’amore che trascende i confini. Caratterizzata da una voce accattivante, intricate percussioni sud asiatiche, cori e sitar del leggendario artista indiano Arijit Singh, la canzone crea un tessuto unico che parla il linguaggio universale dell’amore. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Ed Sheeran pubblica il nuovo brano Sapphire, a Roma l’unico live in Italia del 2025

