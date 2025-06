Ed Sheeran | esce Sapphire un inno alla gioia per l’estate

Ed Sheeran ci regala "Sapphire", un inno alla gioia e all’estate, intriso di energia e voglia di vivere. Questo brano, già destinato a diventare la colonna sonora della stagione, nasce da un viaggio musicale tra culture e sonorità ricche di vita. «Sapphire» rappresenta il cuore pulsante del nuovo album "Play" e un'avventura creativa che unisce emozioni universali e influenze indiane. È...

Un inno corale pop carico di energia e voglia di vivere. Questo è Shaffire il nuovo singolo di Ed Sheeran destinato, si intuisce già dal primo ascolto a diventare colonna sonora all’estate. « Sapphire è stata la prima canzone che ho completato per Play e che mi ha fatto capire quale direzione avrebbe preso l’album. È per questo che ho voluto terminare il processo di registrazione a Goa, circondato da alcuni dei migliori musicisti indiani. È stato un processo creativo incredibile» ha dichiarato nelle scorse ore Sheeran. «Ho girato il videoclip durante il mio tour in India all’inizio di quest’anno, volevamo mostrare la bellezza e la vastità del Paese e della sua cultura. 🔗 Leggi su Panorama.it