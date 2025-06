Ecoballe Muscarà | Dieci anni di bugie la Campania Felix può aspettare

Da un decennio, le ecoballe muscarà continuano a rappresentare un dolore invisibile per la Campania, un simbolo di promesse mancate e speranze tradite. La vicenda, segnata da bugie e false rassicurazioni, ci invita a riflettere sulla necessità di azioni concrete e trasparenza. È giunto il momento di fare chiarezza: la verità sulla problema delle ecoballe richiede impegno e responsabilità, perché la nostra terra merita un futuro diverso.

"Era il 2015. Matteo Renzi promise milioni di euro a Vincenzo De Luca per risolvere, in due anni, il problema delle ecoballe. De Luca ringraziò pubblicamente e garantì che entro il 2017 l'emergenza sarebbe stata superata. Sono passati dieci anni. La realtà? Solo il 19% è stato smaltito. L'81% delle ecoballe è ancora lì, nei nostri territori, come monumenti alla menzogna politica". A denunciarlo con forza è Marì Muscarà, consigliera indipendente della Regione Campania. " Sia chiaro: il problema delle ecoballe non era semplice da affrontare. Ma una cosa è ammettere la complessità, un'altra è mentire spudoratamente alla cittadinanza.