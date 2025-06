ecco quel che resta dei dazi di trump

A poco più di due mesi dal “Liberation Day” di Trump, che ha segnato l'inizio della sua guerra commerciale, scopriamo cosa resta oggi dei dazi statunitensi. Le recenti misure prevedono un aumento del 50% su acciaio e alluminio, raddoppiando le tariffe precedenti. Questi cambiamenti impattano profondamente le relazioni commerciali globali, creando nuove sfide per le economie di tutto il mondo e ridisegnando gli equilibri di potere. Ma quali saranno le conseguenze a lungo termine?

A poco più di due mesi dal "Liberation day" con cui il presidente Trump ha dato il via alla guerra commerciale (e successive pause) ecco che cosa resta oggi dei dazi Usa. 1. Quali sono le ultime misure tariffarie imposte dagli Stati Uniti e cosa comportano? Gli Stati Uniti hanno introdotto nuovi dazi del 50% su acciaio e alluminio, raddoppiando così le tariffe precedenti del 25% in vigore dal 2018. Le nuove misure colpiscono la stragrande maggioranza dei Paesi esportatori. L'obiettivo dichiarato è quello di proteggere l'industria siderurgica nazionale, ma la misura ha già innescato reazioni diplomatiche e preoccupazioni nei principali partner commerciali degli USA, in particolare nell'Unione Europea.