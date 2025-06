Ecco perché l' organico della polizia è carente a Piacenza

A Piacenza, l'organico della Polizia di Stato manifesta una preoccupante carenza, riflesso delle scelte politiche passate che hanno bloccato il turnover e chiuso gli istituti di formazione. Questa situazione rende difficile accogliere nuove leve e garantire la sicurezza dei cittadini. È ora di affrontare con decisione questa emergenza per restituire efficienza e tutela alla nostra comunità.

«L'organico della Polizia di Stato a Piacenza è carente come in ogni ufficio nessuno escluso. Causa scelte politiche del passato come il blocco tournover, i pensionamenti e gli istituti di formazione chiusi anni fa. Non si riesce ad accogliere nuove leve con numeri necessari a coprire le uscite. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Ecco perché l'organico della polizia è carente a Piacenza»

In questa notizia si parla di: Polizia Organico Carente Piacenza

Piacenza: questura, grave carenza di organico