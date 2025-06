Ecco il bacio Fedez beccato con la bellissima e famosa Che però va su tutte le furie

Il gossip infiamma il mondo dello spettacolo: Fedez beccato in compagnia di una bellissima e famosa collega, scatenando le reazioni delle fan più accese. Le foto pubblicate da Chi immortalano un momento di complicità tra i due a Roma, subito dopo il concerto del Radio Zeta Future Hits Live 2025. Ma cosa nasconde davvero questa serata? Le immagini parlano chiaro, e il mistero si infittisce...

Da giorni il gossip impazza e ha un solo bersaglio: il presunto flirt tra Fedez e la bella collega. A scatenare il tam tam è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato alcune foto che ritraggono i due a cena in un ristorante di Roma. È la sera del primo giugno, subito dopo il concerto del Radio Zeta Future Hits Live 2025, e negli scatti si vedono i cantanti ridere, brindare, mangiare. Ma soprattutto, in uno di questi fotogrammi, sembrerebbe scattare un bacio. Da qui, il titolo a tutta pagina: “È Clara la nuova fidanzata di Fedez?”. La notizia è rimbalzata immediatamente sui social, con centinaia di utenti divisi tra chi crede a un avvicinamento reale e chi pensa si tratti solo di una strategia promozionale, magari ben orchestrata per cavalcare il successo di Scelte stupide, il brano che i due hanno inciso insieme e che stanno promuovendo da settimane. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it