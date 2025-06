EA FC 25 Evoluzione Guastafeste Lista Giocatori Ed Obiettivi Completa

Se siete appassionati di EA FC 25 e desiderate creare la squadra perfetta, non potete perdervi l’evoluzione Guastafeste! Questa nuova funzionalità permette di potenziare le carte speciali dei giocatori soddisfatti di obiettivi specifici, rendendo il vostro team ancora più competitivo. Accedendo a Ultimate Team entro le 19:00 di venerdì 20 giugno, potrete sbloccare tutti i requisiti necessari. Scoprite in calce la lista delle migliori carte per questa evoluzione!

L’ evoluzione Guastafeste è disponibile in EA FC 25. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di venerdi 20 giugno. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Guastafeste. Completando l’evoluzione riceverete una carta con importanti boost sia alle statistiche che all’overall che potrebbe rinforzare la vostra squadra e che vi aiuterà a competere in modo più agevole sia nelle partite delle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Evoluzione Guastafeste Lista Giocatori Ed Obiettivi Completa

In questa notizia si parla di: Evoluzione Guastafeste Obiettivi Lista

FC 25: Evoluzione Guastafeste (Misery in Company) - Se sei appassionato di EA FC 26 e vuoi scoprire come dominare il nuovo modo di giocare, non puoi perderti la guida completa dedicata all’evoluzione “Guastafeste” in Ultimate Team.

Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft ha svelato la lista completa dei Trofei e degli Obiettivi - Ubisoft ha rivelato la lista completa dei Trofei e degli Obiettivi di Assassin’s Creed Shadows, in uscita il 20 marzo 2025 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il titolo offrirà di ... Secondo msn.com

Lies of P: trapela in rete la lista completa di trofei e obiettivi - Mancano pochi giorni alla release ufficiale e in rete, come di consueto, è già trapelata la lista ufficiale dei trofei e degli obiettivi che si potranno sbloccare superando determinate sfide. Lo riporta everyeye.it

Scolari non figurerà sulla lista del Guastafeste - BELLINZONA - Dante Davide Scolari non figurerà sulla lista del Guastafeste per il Gran Consiglio. La decisione non è stata presa dal Consiglio di Stato, bensì dal Movimento stesso, che ha ... Secondo tio.ch