Il dibattito sul Jobs Act e il suo impatto sui salari rimane uno dei temi più caldi in vista dei referendum di questa settimana. Mercoledì sera, da Enrico Mentana su La7, il confronto tra Maurizio Landini e Matteo Renzi ha acceso le discussioni, evidenziando pro e contro di una riforma che potrebbe cambiare il volto del mercato del lavoro in Italia. La partita è aperta, ma ciò che conta davvero è come queste voci influenzeranno il voto degli italiani.

Ho seguito con grande attenzione e interesse il confronto tra il segretario della Cgil Maurizio Landini e il leader di Iv Matteo Renzi andato in scena mercoledì sera da Enrico Mentana su La7. Davanti a un botta e risposta a tratti accesso sul Jobs Act, oggetto di tre dei 5 referendum di domani e lunedì, ognuno si sarà fatto la sua idea su chi ha vinto e chi ha perso. Personalmente, rimango sempre colpito dalle capacità di slalomista dell’ex segretario del Pd ed ex premier. Anni or sono, Maurizio Crozza ne estremizzò i caratteri dando vita ad alcuni sketch memorabili: “Chi l’ha detto che a Natale si deve fermare il politicare del lavorare sul prospettare? A Natale non bisogna pandorare ma ponderare, non bisogna farsi gli auguri ma augurarsi di fare”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - È sui salari che il Jobs Act ha fallito: i referendum punto di svolta

