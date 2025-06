É morto il giornalista Carlo Gambalonga

È con profonda tristezza che apprendiamo della scomparsa di Carlo Gambalonga, una figura di spicco nel panorama giornalistico italiano. Nato a Taranto e professionista dal 1980, Gambalonga ha dedicato la sua vita alla diffusione della verità e dell’informazione, ricoprendo ruoli di rilievo come vice direttore dell’ANSA e vicepresidente della Fondazione Premio Ischia. La sua passione e integrità lasceranno un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto.

È morto a Roma dopo una lunga malattia, all’età di 74 anni, Carlo Gambalonga, per dieci anni vice direttore dell’Agenzia Ands. Nato a Taranto il 28 maggio 1951, giornalista professionista dal 1980, laureato in Giurisprudenza, era vice presidente della Fondazione Premio Ischia internazionale di Giornalismo. Gambalonga cominciò la sua carriera all’Ansa nel 1976, prima nella redazione centrale e successivamente in quella di Napoli, nel ruolo di capo servizio. Si trasferì nuovamente a Roma dove assunse mansioni sempre più importanti, fino ad arrivare a ricoprire l’incarico di vicedirettore. Nella sua carriera in Ansa è stato a lungo anche coordinatore delle sedi regionali e responsabile del notiziario Ansamed. 🔗 Leggi su Ildenaro.it