è morto gianfranco butinar stroncato da un infarto a 51 anni il celebre imitatore di califano pizzul e tanti altri

Gianfranco Butinar, il rinomato imitatore e volto storico dello spettacolo italiano, ci ha lasciati troppo presto, spezzando il cuore di fan e colleghi. La sua incredibile capacità di dare vita alle voci di Califano, Pizzul e molti altri resterà impressa nella memoria di tutti. Un talento unico che ci mancherà profondamente, ma la sua arte continuerà a vivere nelle risate e nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Il celebre imitatore romano Gianfranco Butinar è morto improvvisamente a soli 51 anni per un infarto, lasciando sgomento il mondo dello spettacolo italiano, leggendarie le sue imitazioni di Franco Califano, Bruno Pizzul e Tutto il calcio minuto per minuto, dalla Gialappa’s a Quelli che.. Gianfranco Butinar, comico, attore e grande talento dell’imitazione, è scomparso improvvisamente all’età di 51 anni. Secondo quanto riportato da Sport in Oro, Butinar è stato colpito ieri sera da un infarto fulminante mentre si trovava nella sua abitazione, sul divano accanto alla moglie. I suoi funerali si terranno sabato 7 giugno alle ore 15. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu