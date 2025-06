È morto Gianfranco Butinar | l’attore e imitatore aveva 51 anni

È con grande dolore che annunciamo la scomparsa di Gianfranco Butinar, il celebre attore e imitatore romano. A soli 51 anni, il mondo dello spettacolo perde un talento unico, noto per le sue irresistibili caricature di sportivi e personaggi famosi. La sua spontaneità e il sorriso che sapeva donare rimarranno impressi nei cuori di chi lo ha conosciuto. Un vero artista, che non possiamo che ricordare con il sorriso...

È morto a 51 anni Gianfranco Butinar, attore e comico romano. Famoso per le imitazioni di tanti sportivi e celebrità dello spettacolo, tra cui soprattutto Franco Califano e Bruno Pizzul, sarebbe stato stroncato da un infarto mentre si trovava sul divano di casa con la moglie. A darne notizia è stata la pagina Sport In Oro – La domenica sportiva dei dilettanti con un post sui social. «Un vero artista, che non possiamo che ricordare con il sorriso e l’allegria che lo hanno contraddistinto», si legge nella nota. I funerali si terranno sabato 7 giugno alle 15 presso la Parrocchia Santa Maria Regina Pacis di Ostia. 🔗 Leggi su Lettera43.it