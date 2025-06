E’ morto Gianfranco Butinar l’attore e imitatore aveva 51 anni

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Gianfranco Butinar, talento romano noto per le sue irresistibili imitazioni e il sorriso contagioso. A soli 51 anni, un tragico infarto lo ha strappato prematuramente alla vita, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e fan. La sua comicità rimarrà per sempre nel cuore di chi lo ha amato. La sua energia e il suo talento continueranno a vivere nei ricordi più belli.

Lutto nel mondo dello spettacolo. Gianfranco Butinar, imitatore, comico e attore romano, è morto all’età di 51 anni per un infarto. A dare la notizia sui social è stata la pagina “Sport In Oro – La domenica sportiva dei dilettanti”. L’attore, famoso per le sue imitazioni (Totti, Pizzul Celentano Califano Vasco Rossi soltanto per citare alcuni) ieri sera, 5 giugno, sarebbe stato colpito da un infarto mentre si trovava sul divano di casa con la moglie. “Un grande dolore per tutti gli amici di Rete Oro e delle nostre trasmissioni: nella giornata di ieri si è spento improvvisamente Gianfranco Butinar, attore, comico, imitatore, spesso ospite anche della trasmissione Il Tribunale delle Romane. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - E’ morto Gianfranco Butinar, l’attore e imitatore aveva 51 anni

