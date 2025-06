È morto a 51 anni Gianfranco Butinar | l’imitatore romano noto per le voci di Totti Vasco e Califano è stato stroncato da un infarto

Una notizia che ha scosso il mondo dello spettacolo e dello sport: Gianfranco Butinar, celebre imitatore romano noto per le sue straordinarie interpretazioni di Totti, Vasco Rossi e Califano, ci ha lasciato all'età di 51 anni a causa di un infarto. La sua comicità e le sue maschere rimarranno per sempre impressi nei cuori di chi lo ha amato. La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile per tutti noi...

È morto colpito da un infarto, a 51 anni, Gianfranco Butinar. Comico, attore, imitatore. Totti, Celentano, Pizzul, Califano, Vasco Rossi: erano solo alcuni dei suoi cavalli di battaglia, personaggi trasformati in maschere con la voce. A dare per prima la notizia è stata la pagina Facebook di "Sport In Oro – La domenica sportiva dei dilettanti ": "Un grande dolore per tutti gli amici di Rete Oro e delle nostre trasmissioni: nella giornata di ieri si è spento improvvisamente Gianfranco Butinar, attore, comico, imitatore, spesso ospite anche della trasmissione Il Tribunale delle Romane. Un vero artista, che non possiamo che ricordare col sorriso e l'allegria che l'hanno sempre contraddistinto.

