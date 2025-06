È in distribuzione il nuovo numero di Cortona Notizie un’edizione che omaggia il passaggio del Giro d’Italia

È in distribuzione il nuovo numero di «Cortona Notizie», un’edizione speciale dedicata al passaggio del Giro d’Italia, simbolo di passione e spettacolo. Tra le pagine, approfondimenti sul piano quinquennale delle manutenzioni, le opere pubbliche e le iniziative per valorizzare il turismo locale. Un modo per essere sempre aggiornati sulle grandi trasformazioni e sugli eventi che rendono Cortona ancora più vivace e affascinante. Non perdete questa lettura, il vostro paese vi aspetta!

Arezzo, 6 giugno 2025 – Il piano quinquennale delle manutenzioni, le opere pubbliche e le attività per la promozione turistica È uscito il nuovo numero del periodico d'informazione comunale Cortona Notizie. In questi giorni il giornale di informazione viene recapitato nelle case dei cortonesi. Dodici pagine dedicate ai lavori conclusi, ai progetti in corso e agli investimenti strategici con una dedica speciale, la grande foto di prima pagina, al passaggio del Giro d'Italia dello scorso 18 maggio.

