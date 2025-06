È il giorno di Mattarella a Rondine nel segno della pace

è il giorno di Mattarella a Rondine nel segno della pace. Oggi, il presidente torna ad Arezzo per inaugurare un festival che trasforma la cittadella della pace in un crocevia di speranza e dialogo. Con quasi 10.000 persone provenienti dalla marcia della pace, l’evento si anima di emozioni, intenti e sogni condivisi: un momento di unità e impegno verso un mondo migliore.

