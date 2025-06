È finita finalmente la guerra delle orecchiette Arriva il regolamento definitivo per le pastaie di Bari vecchia

Dopo anni di tensioni e polemiche, è arrivato il tanto atteso regolamento che mette fine alla guerra delle orecchiette a Bari Vecchia. Le pastaie potranno riprendere il lavoro nel rispetto di regole chiare e condivise, preservando tradizione e qualità. Un passo importante per tutelare questo simbolo gastronomico e garantire un futuro sostenibile alle maestranze locali. Ora, l’attesa è finita: che si inizi a gustare con orgoglio la vera orecchietta barese!

Dopo una lunga battaglia a colpi di sanzioni e indagini, le pastaie baresi potranno continuare a produrre ma con regole ben precise. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - È finita (finalmente) la guerra delle orecchiette. Arriva il regolamento definitivo per le pastaie di Bari vecchia

