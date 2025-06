E’ di Acilia Daniel Dolcetti il pescatore morto sulla scogliere a Fregene

Una tragedia sconvolge Fregene: Daniel Dolcetti, appassionato pescatore di Acilia, ha perso la vita in un drammatico incidente sulle scogliere. Un momento di svago che si è trasformato in tragedia, lasciando sgomenta la comunità. Mentre le indagini proseguono, il ricordo di Daniel e la sua passione per la pesca continuano a vivere nei cuori di amici e familiari, ricordandoci quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

Fiumicino, 6 giugno 2025 – Si chiama Daniel Dolcetti, il pescatore morto tragicamente a Fregene nella giornata di ieri. L’uomo, originario di Acilia, era venuto a Fregene per una giornata di pesca, che si è trasformata in una tragedia. Pescare era un hobby che coltivava da tempo e che era diventato una passione. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe appunto di un incidente: Daniele era riverso tra il mare e gli scogli, con delle ferite alla testa, e nonostante i tentativi di rianimazione per lui non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente erano intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto di Roma e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

