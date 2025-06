È bufera per il video del ballo di Harry e Meghan | Folle titoli reali rimossi

Una scena intima e spontanea che ha catturato l’attenzione di milioni: il video di Meghan, incinta della sua secondogenita, mentre danza con Harry in ospedale al ritmo di ‘Baby Mama’, ha scatenato un vero e proprio terremoto sui social. Tra amori e polemiche, il filmato ha diviso il pubblico, portando alla luce il lato più umano dei Sussex. Ma cosa sta davvero succedendo nel mondo reale? La risposta vi sorprenderà.

Il video di Meghan che, incinta della figlia, balla assieme a Harry in una stanza d'ospedale, col sottofondo della canzone 'Baby Mama', è diventato virale sui social. A molti fan del duca e della duchessa di Sussex, il filmato, pubblicato in occasione del quarto compleanno di Lilibet, è piaciuto molto, anche perché la cosiddetta 'sfida Baby Mama' è di gran moda su TikTok, con tante donne incinte che postano i loro balli sulle note del brano musicale, che nel testo include il verso "sono incinta da troppo tempo". Ma accanto ai fan, com'era prevedibile, adesso si fanno largo anche i critici del comportamento "poco nobile" del figlio di re Carlo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - È bufera per il video del ballo di Harry e Meghan: "Folle, titoli reali rimossi"

