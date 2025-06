è ben seghir 40 milioni il volto nuovo del mercato del napoli che cerca gol gazzetta

Il Napoli punta forte su Ben Seghir, il volto nuovo del mercato con una valutazione di 40 milioni, pronto a infiammare il gol. Secondo la Gazzetta dello Sport di Antonio Giordano, il club cerca un bomber capace di soddisfare le richieste di Conte, sia esterni che centrali, con un curriculum che rassicuri il tecnico e faccia sognare i tifosi. Ma quali sono davvero le ambizioni e i rischi di questa strategia?

Scrive la Gazzetta dello Sport, con Antonio Giordano, che il Napoli insegue bomber, che siano esterni, che siano centrali, che siano soprattutto con un curriculum vitae che rassicuri Conte, che un giorno, da analista rigoroso, sottolineò un limite di quelli che con lui sarebbero poi diventati campioni d’Italia. «C’è Lukaku ma poi, al fianco, non ci sono calciatori con tante reti nel loro vissuto». La Gazzetta fa due nomi di attaccanti esterni. L’0landese Non Lang vecchia conoscenza e la new entry Eliesse Ben Seghir ventenne francese naturalizzato marocchino (gioca nel Marocco come Nazionale) e che gioca nel Monaco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it