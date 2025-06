Dzeko avversario dell’Inter? Una squadra vuole riportarlo in Serie A

Edin Dzeko, stella indiscussa del calcio europeo anche a 39 anni, continua a suscitare interesse tra le grandi del nostro campionato. Dopo aver concluso la sua avventura con l’Inter e aver conquistato il cuore dei tifosi con le sue imprese, ora si prospetta un ritorno in Italia. È il Bologna il club che potrebbe riportarlo nel nostro campionato, puntando sulla sua esperienza e leadership per rialzarsi. La sfida è aperta: riuscirà Dzeko a tornare protagonista nella Serie A?

Edin Dzeko, dopo aver chiuso la sua esperienza all’Inter nell’estate del 2023, si è trasferito al Fenerbahce. L’attaccante bosniaco piace ad un club di Serie A, che potrebbe riportarlo in Italia. PRETENDENTE – Edin Dzeko, alla veneranda età di 39 anni, continua ad avere appeal in giro per l’Europa e soprattutto in Italia. L’ex attaccante dell’Inter e della Roma, riferisce l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, piace al Bologna. La società felsinea, che ha vinto l’ultima edizione della Coppa Italia qualificandosi quindi sia per la final four di Supercoppa italiana che per l’Europa League, ha messo nel mirino l’attaccante bosniaco. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Dzeko avversario dell’Inter? Una squadra vuole riportarlo in Serie A

