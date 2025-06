Dure fratelli uccidono l' anziano padre e nascondono il cadavere in una cassapanca

Una tragedia sconvolgente scuote Quarto, Napoli: due fratelli uccidono il padre e nascondono il suo corpo in una cassapanca. Un fatto inquietante che solleva molte domande sulla loro motivazione e sul dramma familiare nascosto dietro questa drammatica vicenda. La comunità si interroga su cosa possa aver portato a un gesto così estremo, mentre le autorità indagano con fermezza. La verità verrà a galla, ma intanto il dolore e la sorpresa sono palpabili.

AGI - Hanno ucciso il padre di 71 anni, Antonio Di Gennaro, e ne hanno nascosto il corpo in una cassapanca in terrazza. È accaduto in via Cicori a Quarto, nel Napoletano, dove i carabinieri hanno sottoposto a fermo due fratelli incensurati di 34 e 42 anni. Il movente dell'omicidio, secondo quanto apprende l'AGI, è economico. I due ora devono rispondere di omicidio. L'indagine è partita ieri sera, quando la convivente dell'uomo è andata in caserma per denunciarne la scomparsa. Non lo vedeva dal 3 giugno scorso. I carabinieri hanno approfondito la vicenda e durante la perquisizione domiciliare hanno trovato il cadavere dell'uomo nella terrazza dei due fratelli.

