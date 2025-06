Durante la lite afferra un palanchino e aggredisce il rivale | denunciato

Situazione esplosiva quella verificatasi a Meldola, dove un uomo, durante una lite, ha afferrato un palanchino e aggredito il rivale in modo minaccioso. Le accuse nei suoi confronti sono gravi: minaccia aggravata, lesioni personali e porto di armi o oggetti atti ad offendere. La scena, sfociata in violenza, evidenzia ancora una volta l'importanza di affrontare i conflitti con la giusta dose di responsabilitĂ e rispetto.

