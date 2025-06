Duemila metri cubi da salvare Stop alla dispersione idrica Il maxi-cantiere pronto a partire

Pronti a rivoluzionare l’efficienza idrica di Meda: lunedì 16 giugno, parte il maxi cantiere di BrianzAcque in via Trento, un intervento strategico per salvare 2000 metri cubi di acqua e fermare le dispersioni. Un passo deciso verso un futuro più sostenibile, che coinvolge 22 comuni della provincia di Monza Brianza grazie ai fondi PNRR. È l’inizio di una nuova era per la gestione idrica locale.

Partirà lunedì 16 giugno in via Trento il cantiere di BrianzAcque contro la dispersione idrica. Prosegue l'impegno di BrianzAcque per la riduzione delle perdite idriche e la digitalizzazione degli acquedotti, nell'ambito del grande progetto finanziato con fondi Pnrr che coinvolge ben 22 comuni della provincia di Monza Brianza. Secondo la tabella di marcia è l'ora di un nuovo cantiere nella città di Meda: i lavori interesseranno via Trento, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Rho e il civico 74, per una lunghezza complessiva di circa 320 metri di condotta idrica da sostituire. Il valore complessivo dell'intervento ammonta a 671mila euro.

