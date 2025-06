Due madri alla pari e l’assenza del padre

In Italia, il dibattito sulle famiglie monoparentali e le responsabilità genitoriali si fa sempre più acceso. La Corte Costituzionale ha sottolineato l'importanza di tutelare chi è più vulnerabile, ma ha anche aperto nuove questioni legali attribuendo uno status genitoriale a figure terze. Un tema complesso che richiede riflessioni profonde sul ruolo dei genitori e sulla tutela dei soggetti più deboli.

ITALIA. La Corte Costituzionale ha giustamente richiamato all’assunzione di piena responsabilità di adulti nei confronti di chi va tutelato sempre, in quanto soggetto più debole, ma è andata oltre attribuendo uno status genitoriale a una figura terza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Due madri «alla pari» e l’assenza del padre

