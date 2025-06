Due incidenti in A1 tra Arezzo e Valdarno | tre feriti trasportati in ospedale in codice 2

Un pomeriggio di grande caos lungo l’autostrada A1 tra Arezzo e Valdarno, dove due incidenti hanno coinvolto diversi veicoli e provocato tre feriti trasportati in codice 2 in ospedale. La prima collisione, avvenuta alle 14:50 tra un’auto e un mezzo pesante, ha richiesto l’intervento dei soccorritori. La situazione rimane sotto controllo, ma evidenzia ancora una volta l’importanza della massima prudenza alla guida.

Pomeriggio movimentato lungo l’autostrada A1 nel tratto aretino, dove si sono verificati due distinti incidenti stradali che hanno richiesto l’intervento dei mezzi di soccorso. Il primo episodio si è verificato alle ore 14:50 in corsia sud tra Arezzo e Monte San Savino. A scontrarsi un’autovettura e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Misericordia di Arezzo e un’auto infermierizzata. Una donna di 99 anni è stata trasportata in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo. Poco dopo, alle ore 15:44, un secondo incidente ha coinvolto un furgone ribaltato in corsia nord tra Arezzo e Valdarno, con due persone a bordo. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Due incidenti in A1 tra Arezzo e Valdarno: tre feriti trasportati in ospedale in codice 2

