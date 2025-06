Due gin a cinque stelle al sapore di mare

Inizia un’esperienza unica di gusto e relax sulla splendida Riviera! Due gin di alta qualità, ispirati al mare, pronti a conquistare i palati più esigenti. Creati dal rinomato bar manager Lillo Criscimanna, questi distillati rappresentano l’eccellenza italiana, accompagnata da eventi esclusivi come lo Sky Party sulla terrazza della spiaggia. Il primo appuntamento si terrà domani e si va... a scoprire il perfetto connubio tra sapore, stile e convivialità.

In riviera il gin è a cinque stelle. Nasce infatti al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico il gin che sta avendo un grande successo. A crearlo, in due versioni, è il bar manager Lillo Criscimanna, un professionista di livello internazionale, che proporrà una volta al mese lo Sky Party alla terrazza della spiaggia, dove si potrà gustare un apericena esclusivo organizzato in collaborazione con Montresor. Il primo appuntamento si terrà domani e si va già verso il sold out. "Dopo una vita dietro ai banconi dei più esclusivi locali del mondo – anticipa Criscimanna – l’ispirazione per creare i miei distillati è arrivata l’estate scorsa, davanti ad un tramonto mozzafiato con i faraglioni sullo sfondo delle Isole Eolie, in un resort esclusivo sull’Isola di Vulcano, dove si sono celebrate le nozze di Diletta Leotta e Loris Karius. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due gin a cinque stelle al sapore di mare

