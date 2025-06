Due fratelli uccidono l' anziano padre e nascondono il cadavere in una cassapanca

Un tragico segnale di violenza scuote la tranquilla via Cicori a Quarto, nel Napoletano. Due fratelli incensurati di 34 e 42 anni sono stati fermati dopo aver ucciso il padre di 71 anni, Antonio Di Gennaro, e aver nascosto il suo corpo in una cassapanca sulla terrazza. Motivo economico alla base di un gesto che lascia sgomenti. La vicenda si sta approfondendo: cosa ha spinto i due a un gesto così estremo?

AGI - Hanno ucciso il padre di 71 anni,¬†Antonio Di Gennaro, e ne hanno nascosto il corpo in una cassapanca in terrazza. √ą accaduto in via Cicori¬†a Quarto, nel Napoletano, dove i carabinieri hanno sottoposto a fermo due fratelli incensurati di 34 e 42 anni. Il¬†movente dell'omicidio, secondo quanto apprende l'AGI, √® economico. I due ora devono rispondere di omicidio. L'indagine √® partita ieri sera, quando la convivente dell'uomo √® andata in caserma per denunciarne la scomparsa. Non lo vedeva dal 3 giugno scorso. I carabinieri hanno approfondito la vicenda e durante la perquisizione domiciliare hanno trovato il cadavere dell'uomo nella terrazza dei due fratelli. 🔗 Leggi su Agi.it ¬© Agi.it - Due fratelli uccidono l'anziano padre e nascondono il cadavere in una cassapanca

