Due fratelli fermati per l' omicidio del padre | Trovato morto in una cassapanca L' allarme dato dalla compagna

Una tragica scoperta scuote Quarto, Napoli: il padre di 71 anni trovato senza vita in una cassapanca, con i sospetti che si sono subito concentrati sui suoi figli, due fratelli incensurati di 34 e 42 anni. L’allarme, dato dalla compagna della vittima, ha portato i carabinieri a fermarli. Le indagini sono in pieno svolgimento per chiarire un dramma familiare che scuote la comunità.

A Quarto (Napoli) i carabinieri hanno sottoposto a fermo due fratelli incensurati rispettivamente di 34 e 42 anni. I due fratelli avrebbero ucciso il loro padre, 71enne. Le indagini sono partite. 🔗 Leggi su Leggo.it ¬© Leggo.it - Due fratelli fermati per l'omicidio del padre: ¬ęTrovato morto in una cassapanca¬Ľ. L'allarme dato dalla compagna

In questa notizia si parla di: Fratelli Padre Fermati Omicidio

Fratelli uccisi a Milano, il padre delle vittime: "Il killer dei miei figli oggi è libero di andare al lavoro, potrei incontrarlo per strada" - Il padre delle vittime della strage di Milano denuncia: il killer dei suoi figli, condannato all'ergastolo, oggi è libero di uscire e vivere normalmente.

Due fratelli fermati per l'omicidio del padre: «Trovato morto in una cassapanca». L'allarme dato dalla compagna - A Quarto (Napoli) i carabinieri hanno sottoposto a fermo due fratelli incensurati rispettivamente di 34 e 42 anni. I due fratelli avrebbero ucciso il ... Secondo msn.com

Quarto: due fratelli fermati per l'omicidio del padre, il corpo in una cassapanca - L'uomo era scomparso il 3 giugno. I carabinieri hanno trovato il cadavere durante la perquisizione dell'abitazione dei due ... Lo riporta msn.com

Quarto, due fratelli di 34 e 42 anni fermati per l'omicidio del padre: il cadavere era nascosto in una cassapanca - A Quarto (NA) i carabinieri hanno sottoposto a fermo due fratelli incensurati rispettivamente di 34 e 42 anni. I due fratelli avrebbero ucciso il loro padre, 71enne. Le indagini dei ... Secondo msn.com