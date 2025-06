Dua Lipa arriva a Milano | i segreti del suo make-up sul palco

Dua Lipa sta per conquistare Milano con il suo Radical Optimism Tour, ma oltre alle note e alle luci, c'è un segreto che affascina i fan: il suo make-up sul palco. Scopriamo insieme i trucchi e le tecniche che rendono il suo look così impeccabile e iconico, rivelando i dettagli di un beauty routine da vera star. Ma, come ogni show memorabile, c’è un altro dettaglio che...

Dua Lipa sta arrivando. Domani, sabato 7 giugno, la pop star (e beauty icon a tutti gli effetti) farà tappa a Milano con il suo Radical Optimism Tour. Si esibirà all'Ippodromo Snai La Maura con un concerto che promette energia, coreografie formidabili e costumi mozzafiato – tra corsetti firmati Jean Paul Gaultier, slip dress Balenciaga e catsuit custom made di Valentino. Ma, come ogni esibizione che si rispetti, c'è un altro dettaglio che completa la performance: il make-up. Il trucco portato in scena da Dua Lipa è studiato e curato nei minimi dettagli, da un team di esperti. Un vero e proprio manifesto estetico.

