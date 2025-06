Ds Juve in vista del Mondiale per Club

La Juventus si prepara a fare una mossa decisiva in vista del Mondiale per Club, alla ricerca di un nuovo direttore sportivo capace di guidare il club verso il futuro. Con Comolli e Chiellini al lavoro per definire la strategia, l’obiettivo è individuare un leader di grande talento, esperto e lungimirante, che possa rafforzare i progetti bianconeri. La scelta avverrà prima della prestigiosa competizione, segnando un nuovo capitolo per il club torinese.

Sponsor Juve, solo Jeep sarà presente sulle maglie al Mondiale per Club: svelato il motivo. Importante distinzione con Visit Detroit in vista delle prossime stagioni - La Juventus ha annunciato che, al Mondiale per Club, solo Jeep apparirà sulle maglie della squadra, mentre Visit Detroit sarà riservato alle partite nazionali.

Allenamento #Juve, il report della secondo giorni di lavoro in vista del #MondialeperClub: ecco su cosa si sono focalizzati i bianconeri! Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale Partecipa alla discussione

? Potrebbe già arrivare mercoledì, o anche prima, il contatto tra la nuova dirigenza e Igor #Tudor. Oggi il tecnico ha ripreso a lavorare in vista dell'imminente #MondialeperClub. Nonostante la sua posizione resti in discussione, le valutazioni sono in cor Partecipa alla discussione

Juventus Next Gen, quanti bianconeri in Prima Squadra! Tutti i giocatori che hanno preso parte alla seduta in vista del Mondiale per Club - Juventus Next Gen, quanti bianconeri in Prima Squadra: ecco i giocatori che si sono allenati con Tudor La Juve continua la preparazione in vista al Mondiale per Club con tante bianconeri che sono part ... Come scrive juventusnews24.com

Inter e Juventus, il fascino e le incognite del nuovo Mondiale per Club - Non sarà la coda della stagione appena conclusa ma l`alba di quella che verrà. Il Mondiale per Club 2025, almeno per Inter e Juventus, andrà oltre il prestigio internazionale. Da msn.com

Juve al lavoro in vista del Mondiale per club: Comolli alla Continassa