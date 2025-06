Droni russi su Kiev 4 morti e incendi

La calma di Kiev è stata scossa da un devastante attacco di droni russi, provocando quattro vittime e incendi in più distretti della città. Le sirene di emergenza si sono diffuse mentre i soccorritori intervenivano tra Solomyanskyi, Holosiivskyi e Darnytskyi, affrontando numerosi roghi, tra cui uno al 17° piano di un edificio residenziale. La tensione cresce, con possibili blackout che minacciano la vita quotidiana dei cittadini, sottolineando la fragilità della situazione attuale.

7.30 Ci sono quattro vittime e incendi in vari distretti di Kiev, dopo il massiccio attacco con droni lanciato nella notte sulla capitale ucraina dalle forze armate russe. Soccorsi in azione a Solomyanskyi, Holosiivskyi e Darnytskyi, dove è scoppiato un rogo al 17° piano di un edificio residenziale, scrive sui social il sindaco di Kiev Klitschko. Il capo dell'Agenzia per l'elettricità ha avvertito che sono possibili blackout in alcuni quartieri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

