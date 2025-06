Droga violenza e operazioni la lotta al crimine dei carabinieri | tutti i numeri di un anno

Un momento di riflessione e riconoscimento per il prezioso impegno dei Carabinieri nella lotta contro droga, violenza e criminalità. Attraverso numeri significativi e azioni quotidiane, l’Arma dimostra il suo ruolo fondamentale nel garantire sicurezza e giustizia alla comunità monzese. La cerimonia di ieri ha celebrato questa dedizione, ricordando il valore di un’istituzione che ogni giorno si impegna a proteggere i cittadini e a mantenere la legalità.

Nella giornata di ieri, giovedì 5 giugno, Monza ha reso omaggio all’arma dei carabinieri in occasione del suo 211° annuale di fondazione. La cerimonia, che si è tenuta alle 18.30 davanti al Duomo di Monza alla presenza delle autorità civili, militari e religiose del territorio, è stata anche. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Droga, violenza e operazioni, la lotta al crimine dei carabinieri: tutti i numeri di un anno

