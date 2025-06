Droga tra gli scaffali del bar | arrestato per spaccio il titolare

Un bar di Milano, apparentemente innocuo, si è rivelato un nascondiglio per lo spaccio di droga tra gli scaffali. Gli agenti del Nucleo tutela trasporto pubblico hanno smascherato il titolare, arrestato sul colpo. Le indagini, avviate grazie alle segnalazioni dei passeggeri del tram 14, hanno portato alla scoperta di un’oscura piazza di spaccio sotto il nostro naso. Un episodio che solleva molte domande sulla sicurezza urbana e la vigilanza nelle zone di passaggio quotidiano.

Un bar trasformato in piazza di spaccio. È ciò che hanno scovato gli agenti del Nucleo tutela trasporto pubblico della polizia locale di Milano. Le indagini sono partite da diverse segnalazioni effettuate dai passeggeri abituali del tram 14 che, passando davanti a un locale di via Giambellino.

