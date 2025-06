Droga dei Belforte | inflitte condanne per 65 anni

Un caso emblematico che scuote le cronache italiane: la condanna complessiva di 65 anni di carcere per il processo sulla cosiddetta "droga dei Belforte" a Milano. Una sentenza che sottolinea la fermezza della giustizia nel combattere il traffico illecito e le implicazioni criminali legate a questa rete. La lotta contro la droga continua con determinazione, affinché episodi come questo non si ripetano.

Sessantacinque anni di carcere. È il totale delle pene inflitte dalla terza sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Luciana Crisci, con a latere Valerio Riello e Luca Vitale nel processo per la droga dei Belforte a Milano. Sono stati inflitti 20 anni di reclusione ad. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Droga dei Belforte: inflitte condanne per 65 anni

In questa notizia si parla di: Anni Droga Belforte Inflitte

Aiutò il narcos Imperiale a occultare 600 chili di droga: 12 anni all'imprenditore Fontana - Giovanni Fontana, imprenditore napoletano, è stato condannato a 12 anni di carcere per aver aiutato Raffaele Imperiale, noto narcotrafficante, a nascondere 600 chili di droga.

Mafia, droga e guerra tra clan, inflitte condanne per 171 anni - Sono in totale 171 gli anni di condanna in carcere inflitti, con diversa entità, ai 25 affiliati al clan "Cipriano", attivo nelle zone di Bitonto e Palo del Colle. Ieri, il giudice per le udienze ... Da quotidianodipuglia.it

Droga e sequestro di persona a Roma, inflitte 7 condanne - Il gup di Roma ha condannato a 20 anni di reclusione ... è accusato di essere il 'proprietario' della droga poi sottratta a Gualtiero Giombini che la custodiva per loro. In seguito al furto ... Scrive ansa.it

Droga e armi, condanne fino 20 anni per presunti affiliati Scu - Pene da un massimo di 20 anni di reclusione ad un minimo di un anno sono state inflitte dal gup del tribunale ... negli anni della gestione di droga e di almeno cinque tentativi di estorsione ... Da ansa.it

De tal palo, tal astilla ?