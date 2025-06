Dritto e Rovescio Francesca Manzini le suona alla sinistra | Sbeffeggiate

Francesca Manzini si confronta con il dibattito acceso sul decreto Sicurezza durante Dritto e Rovescio, evidenziando come questa misura rappresenti un passo avanti per la tutela dei cittadini. Con parole ferme e chiare, la conduttrice sottolinea l’importanza di rafforzare le pene per garantire maggiore sicurezza e rispetto per le forze dell’ordine. Un tema delicato che divide l’opinione pubblica, ma che, secondo lei, merita attenzione e considerazione, perché...

Francesca Manzini in difesa del decreto Sicurezza. Ospite di Dritto e Rovescio nella puntata in onda giovedì 5 giugno su Rete 4, la conduttrice radiofonica ha ricordato che "sicuramente ci sarĂ un inasprimento delle pene, però almeno ora ci sono. Prima non eravamo tutelati e purtroppo le forze dell'ordine erano sbeffeggiate da delinquenti e criminali, e noi non potevamo essere difesi. Ora, forse, con questo decreto ci sarĂ piĂą tutela per noi". Da qui la frecciata alla sinistra: "Non diventiamo maledettamente incontentabili, che se c'è una tutela ci lamentiamo e se non c'è ci lamentiamo lo stesso". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dritto e Rovescio, Francesca Manzini le suona alla sinistra: "Sbeffeggiate"

In questa notizia si parla di: Dritto Rovescio Francesca Manzini

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 15 maggio 2025 - Questa sera, 15 maggio 2025, alle 21:25 su Rete 4, Paolo Del Debbio presenta un nuovo appuntamento con Dritto e rovescio.

"Purtroppo le forze dell'ordine erano sbeffeggiate da delinquenti e criminali, e noi non potevamo essere difesi. Ora, forse, con questo decreto ci sarĂ piĂą tutela per noi!" Francesca Manzini sul decreto sicurezza a #drittoerovescio Partecipa alla discussione

Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) Partecipa alla discussione

Giambruno torna in tv a Dritto e Rovescio: «C’è una donna che avrei voluto tutelare ma non l’ho fatto» - Andrea Giambruno è tornato in dopo un anno di assenza con un’intervista nel programma Dritto e Rovescio di Paolo ... suo possibile intervento a Belve di Francesca Fagnani, poi bloccato da ... Lo riporta msn.com

Dritto e Rovescio, i temi della puntata di stasera - La puntata di questa sera su Rete 4 di Dritto e Rovescio, il programma di attualità condotto da Paolo Del Debbio con inizio alle 21,30, sta per entrare nel vivo. Anche questa sera nuovi ospiti ... Si legge su msn.com

Dritto e Rovescio, un uomo dal pubblico: “Ho avuto un’apparizione: un uomo bello, arcangiolesco, era Del Debbio”. Imbarazzo in studio - Le apparizioni finiscono al centro del dibattito di Dritto e Rovescio, il talk show in onda su Rete 4. Il conduttore Paolo Del Debbio, passata la mezzanotte, lascia la parola alle persone sedute ... Da ilfattoquotidiano.it

Francesca Manzini in Prima non eravamo tutelati