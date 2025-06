Dries Mertens | Napoli questa è la mia casa

Dries Mertens, il cuore pulsante del Napoli, ha celebrato il suo legame profondo con la città durante una cerimonia nella Sala dei Baroni. Dopo dodici anni di successi e crescita personale, l’attaccante belga si sente ormai parte integrante di questa comunità. La sua testimonianza di affetto e appartenenza rende ancora più speciale il legame tra il campione e i tifosi napoletani. E questa storia di passione e dedizione non può che continuare...

La cerimonia nella Sala dei Baroni "Avere la cittadinanza di Napoli è bellissimo, siamo arrivati qui dodici anni fa. Abbiamo visto una città in cui mi piaceva giocare e poi è diventata una città dove penso che come uomo sono cresciuto e sono diventato uno di voi. Penso che sia per questo che oggi sono