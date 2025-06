Dramma Musetti | si ritira per infortunio Alcaraz con merito torna in finale al Roland Garros | L’analisi

Un Roland Garros 2025 decisamente emozionante, dove il talento di Alcaraz brilla ancora, conquistando la finale dopo una battaglia intensa contro Musetti. Il giovane italiano, pur lottando con grande cuore, è stato costretto al ritiro a causa di un infortunio, che ha segnato la fine del suo sogno parigino. La vittoria dello spagnolo testimonia la sua straordinaria crescita e determinazione, aprendo un nuovo capitolo nel prestigioso torneo.

Carlos Alcaraz conquista la finale del Roland Garros 2025. Il tennista spagnolo supera l’italiano Lorenzo Musetti in quattro set – 4-6, 7-6(3), 6-0, 2-0(RIT) – e torna a disputare l’ultimo atto dello Slam parigino dopo la vittoria dello scorso anno. Sfuma invece il sogno del carrarino, costretto ad arrendersi a causa di un infortunio che gli ha impedito di concludere il match. Nonostante un inizio molto complicato, Alcaraz rimonta lo svantaggio alzando il livello dal tiebreak del secondo set in poi. Proprio come successo in finale a Montecarlo sempre contro lo spagnolo, Musetti accusa un piccolo problema fisico, ma questa volta deve ritirarsi dall’incontro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dramma Musetti: si ritira per infortunio. Alcaraz (con merito) torna in finale al Roland Garros | L’analisi

In questa notizia si parla di: Musetti Alcaraz Torna Finale

LIVE Musetti-Zverev 7-6 6-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il toscano incanta e fa sognare al Foro Italico. Semifinale con Alcaraz - Musetti conquista la semifinale dell'ATP di Roma 2025, superando Zverev con un convincente 7-6, 6-4. Il talento toscano ha incantato il pubblico del Foro Italico e ora attende la sfida contro Alcaraz.

MUSETTI SI PRENDE IL PRIMO SET! Alcaraz commette due errori grossolani nel finale del primo parziale e Lorenzo ne approfitta! Break piazzato nel game decisivo Guarda la semifinale su Eurosport 1 e @discoveryplusit ? #EurosportTENNIS #Rolan Partecipa alla discussione

IT'S TIME TO SHINE LORI Sullo Chartier inizia il programma odierno con la prima semifinale: il nostro Lorenzo Musetti sfida Carlos Alcaraz per un posto in finale È la rivincita di Montecarlo e Roma, entrambe vinte da Carlos. Forza Lorenzo, crediamoci #M Partecipa alla discussione

Tennis, Roland Garros – Carlos Alcaraz è in finale a Parigi: Musetti si ritira dopo 2 set di tennis spettacolo - TENNIS, ROLAND GARROS -In semifinale contro il campione in carica di Parigi, Lorenzo Musetti gioca due splendidi set prima del ritiro. Alcaraz vince 4-6 7-6 ... Come scrive eurosport.it

Roland Garros: Musetti si ritira, Alcaraz in finale - Lorenzo Musetti si è ritirato all’inizio del quinto set nella semifinale al Roland Garros, sul punteggio di 4-6, 7-6, 6-0. 1-0. Carlos Alcaraz è il primo finalista. Musetti ha lasciato il campo quasi ... Si legge su gazzettadiparma.it

Roland Garros, Musetti dura due set, poi si ritira: Alcaraz in finale - Dopo aver perso nettamente il 3° set (0-6), il carrarino ha alzato bandiera bianca ad inizio del 4° per un problema alla coscia sinistra ... Da msn.com