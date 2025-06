Dramma in riva al mare | pescatore cade dagli scogli sbatte la testa e resta ucciso Inutili i soccorsi L’episodio ieri al lido di Fregene

Un dramma si è consumato ieri al Lido di Fregene: un pescatore di 41 anni è caduto dagli scogli durante la sua attività, sbattendo violentemente la testa e perdendo la vita. Nonostante i soccorsi tempestivi, la tragedia è stata inevitabile. Un episodio che ricorda quanto sia importante rispettare le regole di sicurezza in un ambiente così pericoloso. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa triste vicenda.

Un tragico incidente quello avvenuto a Fregene, dove un uomo di 41 anni ha perso la vita giovedì 5 giugno 2025 dopo essere caduto sugli scogli mentre praticava pesca sportiva. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori, l'uomo non è riuscito a sopravvivere e ha tragicamente perso la vita sul posto. La dinamica dell'incidente. L'uomo stava praticando pesca sportiva vicino a uno stabilimento balneare, quando è improvvisamente scivolato dalla scogliera. La zona in cui è avvenuta la caduta è soggetta a divieto di accesso, come indicato da una ordinanza locale. Dopo il violento impatto con gli scogli, l'uomo è rimasto incastrato.

