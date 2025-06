Dramma in riva al mare | pescatore cade dagli scogli sbatte la testa e resta ucciso Aveva appena 41 anni L’episodio ieri al lido di Fregene

Un tragico incidente scuote Fregene: un pescatore di soli 41 anni ha perso la vita dopo una caduta dagli scogli durante una battuta di pesca. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, il dramma si è consumato sul posto, lasciando una comunità sgomenta. La dinamica dell’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza in mare e sull’importanza di rispettare le norme di prudenza. Restate aggiornati con DayItalianews per scoprire come si svilupperà questa triste vicenda.

Un tragico incidente quello avvenuto a Fregene, dove un uomo di 41 anni ha perso la vita giovedì 5 giugno 2025 dopo essere caduto sugli scogli mentre praticava pesca sportiva. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori, l'uomo non è riuscito a sopravvivere e ha tragicamente perso la vita sul posto. La dinamica dell'incidente. L'uomo stava praticando pesca sportiva vicino a uno stabilimento balneare, quando è improvvisamente scivolato dalla scogliera. La zona in cui è avvenuta la caduta è soggetta a divieto di accesso, come indicato da una ordinanza locale. Dopo il violento impatto con gli scogli, l'uomo è rimasto incastrato.

