Dramma all' ora di pranzo | 55enne muore soffocato

Tragedia a Casagiove: un uomo di 55 anni, disabile, perde la vita durante il pranzo in un drammatico incidente. La scena si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, lasciando la comunità sconvolta e le autorità in attesa di ulteriori dettagli sulle cause. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla tutela delle persone fragili, ricordandoci quanto possa essere preziosa e fragile ogni vita.

Una persona disabile, di 55 anni, è morta per soffocamento mentre stava pranzando. Il dramma si è consumato in una casa in viale Europa a Casagiove nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 6 giugno. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe soffocato a causa di un boccone di cibo che gli è. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Dramma all'ora di pranzo: 55enne muore soffocato

