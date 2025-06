Drake ha appena raddoppiato i suoi concerti a Milano ormai saliti a 4

I giorni da cerchiare sul calendario si moltiplicano: Drake, sorprendentemente, ha deciso di raddoppiare la sua presenza a Milano, portando ben quattro concerti in città. Un'iniziativa inaspettata che sottolinea l'affetto del rapper per il pubblico italiano e l'importanza di questa tournée europea, intitolata Some Special Shows For EU. I giorni da cerchiare sul calendario si moltiplicano: preparatevi a vivere un’estate indimenticabile all’insegna della musica e dell’energia.

Così all’improvviso. Un martedì di inizio giugno Drake ha inserito Milano nell'agenda dei suoi concerti, in un doppio appuntamento che avrebbe segnato la prima volta in Italia. E, già, non sarebbe stato un evento unico, ma ben due date all’interno del suo nuovo tour europeo intitolato Some Special Shows For EU. Un nome che suona come la volontà di fare un regalo esclusivo ai fan europei, dopo anni di assenza dal continente. I giorni da cerchiare in rosso sul calendario erano venerdì 29 e sabato 30 agosto 2025, quando l’artista canadese si sarebbe esibito sul palco dell’ Unipol Forum di Milano. Sarebbe stata la prima volta di Drake su un palco del nostro Paese, un evento storico per i fan italiani, che da anni aspettavano questo momento. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Drake ha appena raddoppiato i suoi concerti a Milano, ormai saliti a 4

