Dragon Is Dead Recensione | La caduta dei draghi

In un mondo in rovina, dove l’ultimo Dragone oscuro si è isolato nella follia, si apre un’epica lotta per la sopravvivenza umana. "Dragon Is Dead" ci trascina in un universo devastato, tra mostri deformi e energie maligne, dove il protagonista diventa l’ultimo baluardo contro il caos—non per gloria, ma per pura disperazione. La narrativa è intensa, coinvolgente e ricca di colpi di scena che non deludono neanche gli animi più esigenti.

L'ultimo dei Draghi Oscuri ha voltato le spalle al mondo dopo aver perso i suoi simili nella guerra contro gli Dei. In preda alla rabbia e alla follia, Guernian ha aperto una spaccatura da cui fuoriescono mostri deformi, energie corrotte e un'oscurità che minaccia di divorare tutto ciò che resta dell'umanità. Il tuo compito? Diventare l'Ammazzadraghi definitivo. Non per gloria, ma per disperazione. Dragon Is Dead Recensione. La narrativa è densa, cupa, intrisa di un'atmosfera decadente e tragica. La civiltà è ridotta in frammenti, i superstiti vivono tra rovine e incubi, e ogni passo che fai è un confronto con le cicatrici lasciate dal potere oscuro di Guernian.

