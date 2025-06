Dragon Boat Festival | la fusione di tradizione e innovazione nell’economia cinese

Il Dragon Boat Festival, simbolo di tradizione millenaria cinese, si trasforma in un evento vibrante che unisce passato e futuro. Questa celebrazione ha stimolato un notevole aumento del turismo, attirando famiglie e visitatori da tutto il mondo. La sua capacità di fondere riti ancestrali con innovazioni moderne rende questa festività un potente motore per l’economia cinese. Un esempio perfetto di come tradizione e innovazione possano coesistere e prosperare insieme.

Le festività hanno registrato un aumento del turismo interno e internazionale, in particolare per quanto riguarda i viaggi di famiglia.

