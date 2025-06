Dragon Ball | Gekishin Squadra debutta su console e dispositivi mobile

Fans di Dragon Ball, preparatevi a un emozionante nuovo capitolo! Bandai Namco e Ganbarion annunciano l’arrivo di Dragon Ball: Gekishin Squadra, un action free-to-play che sbarca su console e dispositivi mobili. Una sfida epica in cui i guerrieri più forti si riuniscono per dimostrare chi è il vero protagonista. La battaglia sta per iniziare—restate sintonizzati per tutte le novità!

(Adnkronos) – Bandai Namco e Ganbarion hanno annunciato che Dragon Ball: Gekishin Squadra, precedentemente noto come Dragon Ball Project: Multi, sarà disponibile in formato free-to-play su PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch, affiancando le versioni già confermate per PC (via Steam), iOS e Android. Un test di rete aperto è previsto su tutte le . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

In questa notizia si parla di: Dragon Ball Gekishin Squadra

