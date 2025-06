Downton Abbey | Il Grand Finale il trailer italiano

Preparati a vivere l'epico finale di Downton Abbey! Universal Pictures ha finalmente svelato il trailer ufficiale italiano di "Downton Abbey: Il Grand Finale", il tanto atteso capitolo conclusivo della saga in costume creata da Julian Fellowes. Arrivato nelle sale il 12 settembre, questo film promette emozioni, risate e nostalgia. Non perdere l’occasione di scoprire come si concluderà questa amata storia e lasciati conquistare ancora una volta dal fascino di Downton!

Universal Pictures ha finalmente diffuso il trailer ufficiale italiano a Downton Abbey: Il Grand Finale, il terzo e ultimo film della serie cinematografica basata sulla serie in costume della PBS creata da Julian Fellowes. Il film arriverĂ nelle sale il 12 settembre. Con alcune delle stesse scene mostrate agli esercenti durante la presentazione di Focus al CinemaCon all’inizio di questa primavera, il teaser presenta la trama: la famiglia Crawley e il suo staff arrivano nel 1930, guardando al futuro e salutando il passato. Questo include la famosa tenuta di famiglia Grantham. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

