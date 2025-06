Dovrebbe essere illegale fare lavorare le donne nella settimana del ciclo e anche in quella prima Ne parlerò alla Casa Bianca | così Bella Hadid

Sei stanca di vedere le donne discriminate e sfruttate durante i loro momenti più delicati? Bella Hadid si fa portavoce di una battaglia importante, sottolineando che lavorare durante il ciclo dovrebbe essere illegale. La modella condivide la sua esperienza personale e chiede cambiamenti concreti per tutelare la salute e il benessere femminile. È arrivato il momento di ascoltare, agire e fare la differenza: perché la meritata attenzione alle donne non può più aspettare.

Bella Hadid convive con la malattia di Lyme, l’endometriosi, la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) e il disturbo disforico premestruale (PMDD). Nel corso di una lunga intervista con British Vogue che è stata ripresa dai giornali di mezzo mondo, la modella ha parlato di questa sua condizione e ha spiegato il motivo per cui “dovrebbe essere illegale lavorare durante il ciclo mestruale”: “Ne parlerò con la Casa Bianca, perché dovrebbe essere illegale fare lavorare le donne nella settimana del ciclo. E anche nella settimana prima, a dire il vero”. Il racconto di Bella Hadid è molto dettagliato: “La verità è che la maggior parte dei giorni fare una doccia è già difficile, e lo giuro ragazzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Dovrebbe essere illegale fare lavorare le donne nella settimana del ciclo e anche in quella prima. Ne parlerò alla Casa Bianca”: così Bella Hadid

In questa notizia si parla di: Dovrebbe Essere Illegale Lavorare

Halle Berry: "Non so se 007 dovrebbe essere una donna" - Halle Berry, celebre per il suo ruolo di Jinx nella saga di James Bond, ha recentemente espresso le sue opinioni sul futuro di 007.

Bella Hadid paladina dei diritti femminili: “Lavorare col ciclo dovrebbe essere illegale” - Parlare del ciclo non dovrebbe essere più un tabù e a dimostrarlo è stata Bella Hadid, che proprio di recente si è eletta paladina dei diritti femminili ... Si legge su fanpage.it

Bella Hadid: “Dovrebbe essere illegale lavorare col ciclo” - Dovrebbe essere illegale – ha affermato. Ne parlerò con la Casa Bianca, perché dovremmo letteralmente vietare alle donne di lavorare nella settimana del ciclo. E anche nella settimana precedente, a ... Come scrive lascimmiapensa.com

“Lavorare nei primi tre mesi di gravidanza dovrebbe essere illegale”: lo sfogo di una mamma - Lavorare nel primo trimestre di gravidanza, spesso contraddistinto da nausee, capogiri e diffuso stato di malessere, non dovrebbe essere permesso dalla legge. È questa la proposta lanciata tra il ... Lo riporta fanpage.it

Dovrebbe essere illegale #insegnare questo nelle #scuole #italiane