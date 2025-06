Dove vedere Zucco-Simpson in tv Europeo boxe supermedi 2025 | orario programma streaming

Se sei un appassionato di pugilato e vuoi seguire in diretta il duello tra Ivan Zucco e Callum Simpson, non perderti questa emozionante sfida valida per il titolo europeo dei supermedi. Trasferendoci sul ring di Barnsley, il piemontese, imbattuto con 21 vittorie, si prepara a conquistare la cintura contro un avversario di grande talento. Ecco tutto quello che devi sapere su orari, programma e streaming per vivere ogni round di questa sfida imperdibile.

Ivan Zucco affronterà Callum Simpson  nel match che matterà in palio il titolo europeo dei pesi supermedi. Il pugile italiano sarà chiamato ad affrontare il britannico in trasferta, visto che si combatterà sul ring di Barnsley, e dovrà inventarsi un capolavoro per meritarsi la cintura vacante contro una rivale dotati di eccellenti colpi. Il piemontese è imbattuto con un record di 21 vittorie in altrettanti incontri disputati, di cui ben 18 prima del limite: ha il colpo del ko e nel 2024 ha travolto Gregory Trenel, Carlos Gallego Montijo e Kasim Gashi. Il 29enne incrocerà i guantoni con il 28enne britannico, imbattuto con 17 successi (12 per ko): nel 2025 ha già combattuto due volte, mandando al tappeto Steed Woodall ed Elvis Ahorgah. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere Zucco-Simpson in tv, Europeo boxe supermedi 2025: orario, programma, streaming

#FacetoFace … Sabato 7 parola al Ring dell'Oakwell Stadium di Barnsley Euro Supermedi Ivan Zucco vs Callum Simpson Forza Ivan … la boxe tricolore è con te #SimpsonZucco | Giugno 7 | Oakwell Stadium | Dazn

Ivan Zucco: "Cerco gli occhi del mio avversario, sul ring mi trasformo in un leone". - Veste elegante e parla da primo della classe ma il suo pugno non perdona: 18 ko su 21 match tutti vinti. Il 7, in Inghilterra, va alla caccia dell’Europeo supermedi ... Come scrive gazzetta.it

Pugilato: l'Italia va a caccia di titoli con Zucco e Squeo - Attualmente l'unico titolo vero in possesso della boxe tricolore è l'europeo dei pesi gallo di Cristian Zara, ma tra sabato e domenica le cose potrebbero cambiare se Ivan Zucco e Claudio Squeo ... Scrive msn.com

Pugilato: Europeo Supermedi, Zucco sfiderà l'inglese Simpson - Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo ... Come scrive ansa.it