Dove vedere in tv Squeo-Opetaia Mondiali pesi cruiser 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di pugilato e non vuoi perdere il grande showdown tra Claudio Squeo e Jai Opetaia, scopri dove vedere in TV e streaming questo atteso incontro mondiale dei pesi cruiser 2025. Il match, che metterà in palio il titolo IBF, promette emozioni da brivido: preparati a tifare per l’imbattuto pugliese in una sfida che potrebbe scrivere la storia. Restate con noi per tutte le info su orari, programmi e streaming.

Claudio Squeo affronterĂ Jai Opetaia  nel match che matterĂ in palio il titolo mondiale IBF dei pesi cruiser. Il pugile italiano sarĂ chiamato ad affrontare l’australiano in trasferta, visto che si combatterĂ sul ring di Broadebech, e dovrĂ inventarsi un capolavoro per strappare la cintura dal petto del campione in carica. Il pugliese è imbattuto con un record di 17 vittorie in altrettanti incontri disputati, di cui nove prima del limite: ha il colpo del ko e nel 2024 ha travolto Niklas Rasanen e Orlando De Jesus Estrada. Il 34enne incrocerĂ i guantoni con il 29enne australiano, imbattuto con 27 successi (21 per ko): detiene il titolo dal 2022 e questa sarĂ la sua quinta difesa- L’appuntamento è per domenica 8 giugno all’ora di pranzo italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Squeo-Opetaia, Mondiali pesi cruiser 2025: orario, programma, streaming

In questa notizia si parla di: Squeo Pesi Cruiser Vedere

