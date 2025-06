Dove vedere in tv Sinner-Alcaraz Finale Roland Garros 2025 | orario programma in chiaro streaming

Il duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, per la prima volta in finale di un Grand Slam, promette emozioni indimenticabili a Roland Garros 2025. Non perdere neanche un istante di questa storica sfida: scopri dove vedere in TV, in streaming e gli orari del programma in chiaro. La suspense è alle stelle: il grande tennis sulla terra battuta parigina ti aspetta!

Per la prima volta in carriera Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale di un torneo del Grand Slam: l’evento accadrà al Roland Garros 2025 di tennis, sulla terra battuta outdoor di Parigi, in cui il numero 1 ed il numero 2 del seeding e del mondo sono giunti all’ultimo atto. L’ordine esatto dei match di domenica 8 giugno verrà definito soltanto nella giornata di domani, ma è già noto che l’ultimo atto del secondo torneo dello Slam, in programma sul Court Philippe Chatrier, si giocherà non prima delle ore 15.00. La finale maschile, tra il vincente tra  Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz, del Roland Garros, sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 HD, ma è possibile la diretta in chiaro su Nove TV inoltre sarà prevista la diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, ma è possibile lo streaming gratuito su nove. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner-Alcaraz, Finale Roland Garros 2025: orario, programma in chiaro, streaming

In questa notizia si parla di: Sinner Alcaraz Finale Roland

Sinner rimonta Paul e vola in finale agli Internazionali, super sfida con Alcaraz che ha battuto Musetti - Jannik Sinner supera Tommy Paul in una straordinaria rimonta e conquista la finale degli Internazionali d’Italia 2025.

C’è anche un’Italia che vince: 3-0 a Djokovic e finale al Roland Garros per Sinner. E sarà super sfida contro Alcaraz come ampiamente previsto #RolandGarros Partecipa alla discussione

JANNIK SINNER È IN FINALE AL ROLAND GARROS A PARIGI PER LA PRIMA VOLTA! 3-0 su Djokovic dopo oltre 3 ore combattute! Ora la sfida al favorito Alcaraz sulla terra rossa domenica alle 15.00! Partecipa alla discussione

Sinner si prende la finale del Roland Garros contro un super Djokovic: “Cercavo di non pensarci” - Sinner si è qualificato per la finale del Roland Garros grazie ad una bella vittoria contro Novak Djokovic. Temeva molto questo match. Lo riporta fanpage.it

Roland Garros, Sinner è granitico: batte Djokovic in tre set e raggiunge Alcaraz in finale - Per la prima volta nella sua carriera, Jannik Sinner raggiunge la finale al Roland Garros: Novak Djokovic battuto in 3 set (6-4, 7-5, 7-6), domenica se la vedrà contro Carlos Alcaraz ... Da msn.com

Sinner-Alcaraz, la finale del Roland-Garros: data, orario e dove vederla in tv e streaming - Sarà ancora una volta Sinner contro Alcaraz. L'italiano e lo spagnolo si affronteranno nella finale del Roland-Garros, torneo che vede Carlos campione in carica. Jannik ha sconfitto un mostro sacro ... Segnala ilmessaggero.it